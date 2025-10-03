За словами дослідників, це відбувається в результаті величезного "стрибка росту".

Астрономи виявили значне "стрибкоподібне зростання" у блукаючої планети, яка розташована за межами нашої сонячної системи. Як розповіли фізики, ця вільно плаваюча планета наразі поглинає газ та пил із навколишнього середовища зі швидкістю шість мільярдів тонн на секунду. Такий темп зростання є найвищим, який коли-небудь фіксували для будь-якої планети. Про це пише The Independent, посилаючись на спостереження, які опубліковані у журналі The Astrophysical Journal Letters.

"Люди можуть думати про планети як про тихі і стабільні світи, але завдяки цьому відкриттю ми бачимо, що об'єкти з масою планет, які вільно плавають у космосі, можуть бути захоплюючими місцями", - зауважив головний автор нещодавнього дослідження Віктор Альмендрос-Абад.

Цей об'єкт має офіційну назву Cha 1107-7626. Його маса у 5-10 разів більша за масу Юпітера та розташована на відстані близько 630 світлових років у сузір'ї Хамелеона.

Відео дня

Дослідники виявили, що швидкість акреції (процес, за допомогою якого планета живиться навколишніми матеріалами) є нестабільною. До серпня 2025 року планета росла приблизно у 8 разів швидше, ніж у попередні місяці.

"Це найсильніший епізод акреції, який коли-небудь фіксувався для об'єкта з масою планети", - наголосив Альмендрос-Абад.

Водночас ці відкриття досі не дають відповіді на багато наукових питань про великі таємниці Всесвіту. Зокрема співавтор дослідження Алекс Шольц запитав:

"Походження блукаючих планет залишається відкритим питанням: чи є вони об'єктами з найменшою масою, що утворилися як зірки, чи гігантськими планетами, викинутими зі своїх систем народження?".

Своєю чергою результати дослідження показують, що деякі блукаючі планети можуть мати подібний до зірок шлях формування.

Інша співавторка дослідження Белінда Даміан підкреслила:

"Це відкриття стирає межу між зірками та планетами і дає нам змогу зазирнути в найраніші періоди формування блукаючих планет".

Ще одна авторка дослідження Амелія Байо наголосила:

"Ідея, що планетний об'єкт може поводитися як зірка, вражає і спонукає нас замислитися над тим, якими могли бути світи за межами нашого під час їхнього зародження".

Інші дослідження космосу

Раніше вчені заявили, що Земля стрімко "темніє". За їхніми словами, у період з 2001 по 2024 рік відбивна здатність Землі помітно знизилася. Це було більш помітно в північній півкулі нашої планети.

"Південна півкуля в середньому отримує радіаційну енергію у верхніх шарах атмосфери, в той час як у північній півкулі спостерігається чиста втрата", - наголосили дослідники.

Також повідомлялось, що Земля отримала унікальний лазерний сигнал з космосу. Йдеться про те, що космічний апарат Psyche передав на Землю серію лазерних повідомлень із відстані понад 350 мільйонів кілометрів. Така технологія відкриває шлях до нового покоління зв’язку в глибокому космосі.

Вас також можуть зацікавити новини: