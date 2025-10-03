У населений пункт проникла ДРГ окупантів для "флагопостановки", але була знищена нашими оборонцями.

Українські військові спростували заяви росіяни про захоплення населеного пункту Вербове на Дніпропетровщині. Як повідомляє 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка (110 ОМБр) у своєму Telegram-каналі, Вербове перебуває під контролем бійців бригади.

"Нещодавно противник зробив заяву та продемонстрував пропагандистське відео нібито про захоплення н.п. Вербове, яке знаходиться в зоні відповідальності 110 ОМБр. Ця інформація не відповідає дійсності. У н.п. Вербове проникла ДРГ противника, щоб зробити відео флагопостановки, після чого окупанти були знищені нашими підрозділами", - інформують українські оборонці.

Зазначається, що бійці 110 ОМБр зайшли в село, знищили залишки противника й зачистили населений пункт.

Відео дня

"Вербове під контролем 110 ОМБр", - наголошують у Бригаді.

Росіяни не вперше поширюють неправдиву інформацію

Як повідомляв УНІАН, зокрема 22 вересня Міністерство оборони РФ заявило про захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині. Однак в ЗСУ це швидко заперечили. Так, речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський заявив, що це не відповідає дійсності.

1 жовтня Бєльський прокоментував тиражування ворожими ресурсами "постановок" про захоплення українських сіл на Дніпропетровщині. На цей раз, про окупацію сіл Тернове та Вербове. Він зазначив, що з 27 по 29 вересня кілька груп російських військових проникли до цих сіл винятково для зйомки фейкових "переможних" сюжетів. За словами Бєльського, обидва населені пункти залишаються під повним контролем Збройних сил України, усі ці диверсійні групи знищені. Відео росіяни планували використати для залякування та розпалювання паніки серед місцевих мешканців.

Вас також можуть зацікавити новини: