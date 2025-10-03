Покрити велику частину території України звʼязком 5G планується до 2030 року.

В Україні можуть повноцінно впровадити технологію нового покоління звʼязку 5G тільки після завершення воєнного стану.

"Покриття 5G не замінюватиме відновлення пошкоджених мереж, розширення покриття на дороги, залізничні шляхи та віддалені населені пункти. Зараз варто говорити про якість, а не про кількість локацій з 5G. За оптимальним сценарієм, до 2030 року можна покрити досить велику територію країни цією технологією", - повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько в інтерв'ю Forbes Ukraine.

За його словами, зараз понад 9,4 млн (майже 22% серед усіх) телефонів в Україні підтримують технологію 5G. І ця цифра стабільно зростає.

Відео дня

Він наголосив, що з впровадженням технології 5G у бізнесу зʼявиться значно більше технічних можливостей для розвитку та підтримки економіки України. Серед очевидних переваг:

комфортні, безпечні та розумні міста;

автоматизація процесів бізнесу;

швидший інтернет;

нові сервіси.

"Європа розвиває 5G з 2019-го. Ми планували запустити його у 2022-му. Через повномасштабне вторгнення плани змістились, але його впровадження отримало нові цілі", - зазначив Прибитько.

Цьогоріч планують протестувати технологію у Львові, Харкові та Бородянці.

"Харків – ідея президента. Тестування у Харкові доводить, що, попри постійні обстріли, місто розвивається. Бородянка – символ відбудови України після значних післявоєнних руйнувань. Там залучаються технології для "Розумного міста" та будівництва і не вистачає нової мобільної технології", - додав заступник міністра цифрової трансформації.

Технологія 5G в Україні - останні новини

У серпні стало відомо, що уряд оновив постанову щодо тестування мережі п'ятого покоління 5G в Україні, за якою Львів, Харків та Бородянка тестуватимуть новітню технологію.

Наприкінці липня повідомлялося, що в Києві тестували технологію мережі п'ятого покоління зі швидкістю до 10 Гбіт за секунду в Київському Авіаційному Інституті (КАІ).

У травні минулого року в Україні вперше в тестовому режимі запустили технологію 5G. Тоді оператор Vodafone і компанія Nokia організували телеміст та об’єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі, щоб перевірити якість 5G звʼязку.

Вас також можуть зацікавити новини: