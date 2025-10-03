Дерева дивно поводяться, попереджаючи про невідому катастрофу: вчені пояснили, що це

NASA виявила, що деревне "позеленіння" може служити раннім сигналом виверження вулканів.

Дерева можуть передбачати глобальні катаклізми, зокрема виверження вулканів. Вчені NASA пояснили, як за поведінкою дерев можна передбачити катастрофу заздалегідь, пише El Diario 24.

Сучасні технології прогнозування вулканів часто обмежені. Сейсмічні датчики виходять з ладу, супутники можуть бути заблоковані погодними умовами, а втрата часу призводить до ризику для людських життів. Але дослідники NASA виявили новий спосіб попередження вивержень: спостереження за зміною кольору дерев.

"Ми помітили, що дерева починають зеленіти набагато інтенсивніше перед виверженням вулкана", — повідомили в NASA.

Це пояснюють тим, що магма виділяє підвищену кількість вуглекислого газу, що стимулює ріст рослин. Зміни зафіксовані за допомогою супутникового індексу NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), який дозволяє раннє виявлення потенційної загрози.

Цей метод вже врятував життя. Наприкінці 2017 року біля вулкана Майон на Філіппінах було зафіксовано різке "позеленіння" дерев. "Урядові служби змогли вчасно евакуювати понад 56 000 людей без жодних втрат", — відзначають дослідники.

Науковці підкреслюють, що це не заміна традиційних методів. "Це економічно ефективний і додатковий інструмент, який дозволяє швидше виявляти загрози", — пояснюють вони.

Дослідники вже планують подальші дослідження, щоб зв’язати зміни в рослинності з іншими природними явищами, такими як землетруси чи кліматичний стрес.

"Дерева існують на нашій планеті стільки ж, скільки існує сама Земля. Хто краще може попереджати про аномалії, ніж найдавніші її мешканці?" — додають фахівці NASA.

