Деякі європейські чиновники побоюються, що таке рішення посилить агресію Росії щодо західних компаній

Європейський Союз готується зняти санкції з активів, пов'язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою. Брюссель цими коштами має намір компенсувати австрійському Raiffeisen Bank International збитки, яких він зазнав у Росії.

Газета Financial Times пише, що до останнього проєкту пропозиції ЄС щодо санкцій проти Росії включено положення про розморожування акцій Strabag, австрійської будівельної компанії, яка колись частково належала Дерипасці, на суму близько 2 мільярдів євро.

Ці активи перейдуть до Raiffeisen як компенсація штрафу в розмірі 2 млрд євро, який банк був змушений виплатити після рішення російського суду на користь компанії, пов'язаної з Дерипаскою, повідомили чиновники.

Відео дня

Деякі європейські чиновники побоюються, що цей крок узаконить спроби олігархів, які допомагають Володимиру Путіну вести війну проти України, обійти санкції ЄС і зміцнить позиції російських судів, які мстять за каральні заходи, виносячи рішення про конфіскацію західних активів. Очікується, що посли кількох країн-членів ЄС виступлять проти цього заходу.

"Це може створити зручний прецедент для російських юридичних осіб, які зможуть побічно повернути свої заморожені кошти шляхом конфіскації активів дочірніх компаній європейських фірм, які все ще працюють у Росії", - сказав один із дипломатів.

Інший дипломат заявив, що це "окупить ризик, на який пішов Raiffeisen", прийнявши рішення продовжити діяльність у Росії.

Прихильники цього заходу стверджують, що він не дасть змоги підсанкційній компанії отримати свої гроші двічі - через компенсацію, призначену судом, і після розморожування активів.

Спроби Raiffeisen піти з Росії - головні новини

Raiffeisen - західний банк із найбільшою присутністю в Росії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. Однак він зазнає тиску з боку регулюючих органів та іноземних урядів, які вимагають від нього покинути Росію, як це зробили багато інших західних компаній.

RBI намагається згорнути свою діяльність у Росії. Однак, за словами людей, знайомих із ситуацією, російські регулятори не дозволяють Raiffeisen піти, оскільки він є однією з небагатьох точок доступу до міжнародної міжбанківської платіжної системи Swift.

Можливий продаж, ймовірно, призведе до західних санкцій проти банку і його власника, відрізавши його від світових ринків.

Водночас зять угорського прем'єр-міністра Іштван Тіборц проводить переговори про купівлю російської філії Raiffeisen bank. У підготовці такої угоди залучені адміністрація Путіна і російський Центробанк.

Вас також можуть зацікавити новини: