Данія звинуватила флот РФ у націлюванні на свої військові кораблі та вертольоти в данських водах, зокрема у наведенні на них зброї. Крім того, країна звинуватила російський флот у тому, що він поставив свої військові кораблі на "курс зіткнення" з данськими суднами, які стежили за ними в цих водах. Про це повідомляє Newsweek.

"Ми стали свідками кількох інцидентів у данських протоках, де вертольоти ВПС і військові кораблі ВМС були освітлені радарами стеження за цілями і фізично націлені зброєю з російських військових кораблів", - заявив глава військової розвідки Данії Томас Аренкіель на пресконференції в п'ятницю.

Він також наголосив, що військові бачили кілька прикладів, коли російські кораблі плавали на курсі зіткнення з данськими суднами, "коли ми стежили за проходженням російських кораблів через данські протоки".

Крім того, він звинуватив російські військові кораблі в тому, що вони плавали через данські протоки "з гідролокаторами та обладнанням для створення перешкод і, принаймні в одному випадку, дуже ймовірно, створювали перешкоди, що спричинило значні порушення роботи GPS в Данії".

Ескалація між РФ та НАТО - що відомо

"Остання ескалація відбувається на тлі різкого посилення напруженості між НАТО і Росією, коли західні союзники звинувачують Москву в веденні агресивної гібридної війни проти них. Кремль заперечує, що прагне конфлікту з НАТО або Європою, хоча заявляє, що вони фактично перебувають у стані війни в Україні через рівень західної підтримки сил Києва", - нагадали у матеріалі.

Водночас наразі зростає ризик прямого зіткнення між НАТО і Росією, що може призвести до катастрофічної війни між двома сторонами, які мають ядерну зброю, пише Newsweek.

Також Росію підозрюють в організації серії атак дронів, які обстежували та навіть порушували роботу критичної інфраструктури в Данії та інших країнах, однак розслідування триває.

Крім того, РФ звинувачують у серії серйозних порушень повітряного простору НАТО російськими дронами та винищувачами, що підживлює дискусії серед союзників про збиття цих літаків.

Інциденти з дронами у Європі - останні новини

Раніше ЗМІ повідомили, що сьогодні, 3 жовтня, над військовою базою в Бельгії помітили півтора десятка дронів. База розташована за кілька кілометрів від кордону з Німеччиною і займає площу 28 км². За словами журналістів, дрони були помічені "випадково", адже в цей час на базі проходили випробування системи виявлення БпЛА.

Також повідомлялось, що вранці, 3 жовтня, аеропорт Мюнхена закривали через загрозу дронів. Як стало відомо, 17 вильотів було скасовано, а 15 рейсів, що прибували, було перенаправлено в Штутгарт, Нюрнберг, Відень і Франкфурт.

