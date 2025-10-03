Відомо, що в зоні відповідальності корпусу лише за вересень вдалося знешкодити 1851 окупанта.

Втрати російських окупантів у вересні в смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ в районі Покровська зросли на 30%. Про це повідомили в пресслужбі корпусу.

"Минулого місяця українські військові знешкодили 1851 окупанта. З них безповоротні втрати – 1202, санітарні – 649. А у серпні наші воїни знешкодили 1456 росіян: 928 – безповоротні, 528 – санітарні. Продовжуємо уражати броньовану, мото- та автотехніку противника. У вересні оборонці Покровська зуміли знищити три танки, вивели з ладу 41 гармату та РСЗВ, збили та "посадили" 3248 повітряних цілей – дронів та "крил", – розповіли в 7 корпусі ДШВ.

Там також додали, що використання спеціальних дронів-перехоплювачів в районі Покровська дозволило знищити на 50% більше російських "Шахедів", ніж у серпні. Водночас там додали, що росіяни й надалі намагаються завести свої ДРГ у Покровськ.

"Завдяки вдалим діям екіпажів дронів частіше вдається уражати росіян у місцях їх накопичення та на підходах до передових позицій наших військових. Поступово розширюємо межі "кілзони", запускаючи FPV-дрони на декілька десятків кілометрів у тил ворога. Посилюємо ураження противника у їхніх логістичних коридорах. У разі необхідності, виділяємо внутрішні резерви для виконання визначених завдань.", – додали в 7 корпусі ДШВ..

Зазначається, що росіяни не полишають своїх планів взяти Покровськ в оточення. Зокрема росіяни збільшують тиск на Мирноград. Також на заході від Покровська росіяни отримали додаткові можливості із перерізання одного із логістичних шляхів.

"У Звіровому підрозділи корпусу утримують позиції по південним околицям забудови. На шляхах проходу противника облаштовані відрізні блокувальні рубежі. Ударно-пошукові загони знищують окремі групи росіян, що потрапляють у місто. Підрозділи у смузі 7 корпусу ДШВ дають відсіч ворогу, діючи з урахуванням наявних сил та засобів. Головний пріоритет – збереження життя наших військових", – зазначили в 7 корпусі ДШВ.

Ситуація в районі Покровська: що відомо

Раніше у 7 корпусі ДШВ повідомляли, що росіяни перекинули свої елітні підрозділи в район Покровська. Вони це повʼязали з намірами РФ зробити "вирішальний прорив" у цьому районі.

Водночас у бригаді "Рубіж" розповіли, що на тлі зміни погодніх умов росіяни вимушені змінювати свою тактику бойових дій. Зазначається, що осінньо-зимовий період ускладнює як можливість використання піхоти, так і безпілотників.

