Професія вчителя залишається однією з найнижче оплачуваних в країні.

Типова зарплата вчителів у вересні становить 12 500 грн, що на 8,7% більше, ніж у минулому році (11 500 грн). Кількість відгуків на вакансії зросла на 44%, тоді як кількість оголошень залишилась такою ж самою.

Про це йдеться у дослідженні OLX Робота, яке є у розпорядженні УНІАН.

Зазначається, що професія вчителя залишається однією з найнижче оплачуваних в Україні. Наприклад, в сусідній Польщі, залежно від категорії та стажу, зарплата вчителя становить від 5000 до 7300 злотих, або 57000 - 83000 грн.

При цьому вихователі дитячих садків мають дещо вищі зарплати, ніж українські колеги вчителі. Цьогоріч медіанна зарплата зросла до 14 500 грн, що на 11,5% більше, ніж у 2024 році (13 000 грн). Кількість відгуків збільшилася на 12%, а кількість оголошень зросла на 20%.

Не оминули й репетиторів, які зазвичай працюють на погодинній основі та отримують в середньому 400 грн/год, що на 33% більше, ніж у минулому році (300 грн/год). Кількість відгуків на роботу репетитором зросла на 78%, а кількість оголошень збільшилася на 23%.

Попри те, що цьогоріч зарплати фахівців у сфері освіти зросли, ця сума залишається меншою, ніж в середньому по Україні. Згідно з найсвіжішими доступними даними Державної служби статистики, у липні середня зарплата в Україні становила 26 499 грн, що більш ніж удвічі більше, ніж у вчителів.

При цьому, всупереч низьким зарплатам, кількість охочих працювати вчителем чи вихователем зросла.

В Україні обіцяють підняти заробітну плату вчителям. Так, на освіту в 2026 році заплановано виділити 265,4 млрд грн, що на 66,5 млрд грн більше, ніж в поточному році. Підвищення відбудеться попередньо в два етапи: з першого січня – на 30%, і з першого вересня – ще на 20%.

У серпні середня заробітна плата штатних працівників по регіонах України становила майже 26 тис. грн, що на 2,2% менше, ніж у липні.

