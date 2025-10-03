Рідні чоловіка весь цей час не мали від нього жодної звістки.

В рамках останнього обміну полоненими з Росією в Україну повернувся цивільний полонений Сергій Ахметов, якого в березні 2022 року під час окупації міста Буча, Київщина було взято в неволю. Радісну новину повідомив в себе на Facebook-сторінці міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Федорук розповів, що рідні чоловіка не мали жодної звістки від нього весь цей час. Ахметов перебував у Брянському СІЗО №2. Наразі він знаходиться в лікарні, де отримує необхідну медичну допомогу.

Міський голова Бучі додав, що чоловіку ще треба пройти відновлення, але головне вже сталося: він на свободі та повернувся до України.

"Для нашої громади це не лише особиста перемога, а й символ надії для кожного, хто чекає своїх рідних", - зазначив Федорук.

За його словами, в російському полоні перебуває ще 33 цивільних мешканці Бучанської громади.

"Ми продовжуємо робити все можливе для їхнього визволення — звертаємося до державних інституцій та міжнародних організацій, піднімаємо це питання на кожній зустрічі", - додав він.

Бучанський міський голова подякував всім, хто був причетний до повернення Сергія й додав, що вірить в те, що кожна така історія стане реальністю для всіх наших людей у полоні.

Також зі згоди чоловіка та його рідних Федорук виклав фото Ахметова до та після полону.

На Facebook-сторінці Медійної ініціативи за права людини минулого року було повідомлення про Сергія Ахметова. Вказувалося, що чоловік до повномасштабної війни мешкав у Бучі, виготовляв дерев’яні іграшки.

Коли росіяни вторглися до міста, сім’я чоловіка евакуювалась, а він залишився вдома. 9 березня 2022 року окупанти вдерлися до помешкання та викрали чоловіка.

Доля українців в полоні Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що журналісти "Слідство.Інфо" з’ясували, що їхня колега Вікторія Рощина загинула у СІЗО Кізела Пермського краю РФ 19 вересня 2024 року. Її утримували на окупованих територіях та в Таганрозі, але місце смерті було невідомим. Представник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Тарас Семків розповів, що тіло Вікторії передали в Україну в такому стані, який не надав можливості провести повноцінне судово-медичне дослідження, за результатами якого з'явилася б інформація про причину її смерті.

Також ми писали, що український кардіохірург Борис Тодуров розповів, що український воїн, який захищав завод "Азовсталь" в Маріуполі, впродовж трьох років перебував у російському полоні з кулею у серці. Після звільнення з полону воїна терміново прооперували. Тодуров назвав воїна "непереможним". Він зазначив, що військовий тепер, на його думку, проживе довге та щасливе життя.

