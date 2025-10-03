Найтонший iPhone Air, за аналогією з Galaxy S25 Edge, поки не цікавий більшості користувачів.

За два тижні після виходу серії iPhone 17 аналітики Morgan Stanley зафіксували, що попит на пристрої виявився вищим за всі прогнози. Про це свідчать збільшення термінів доставки та активність у ланцюжку поставок Apple.

Однак популярними виявилися лише основні смартфони серії – iPhone 17, 17 Pro і 17 Pro Max. Водночас надтонкий iPhone Air демонструє відносно слабкі показники попиту. Ця модель прийшла на зміну Plus-версії, яка також не користувалася особливою популярністю.

Цікаво, що аналогічна доля спіткала й Galaxy S25 Edge, який продається набагато гірше, ніж прогнозував виробник. Судячи з усього, тонкого корпусу і преміального дизайну замало, щоб виправдати цінник у $1100. Для порівняння, iPhone Air коштує $1000.

Відео дня

За прогнозами аналітиків, у другій половині 2025 року Apple може збільшити виробництво лінійки iPhone 17 до більш ніж 90 мільйонів девайсів проти початкових 84-86 млн.

У довгостроковій перспективі очікується зростання поставок iPhone у 2026-2027 роках, головним каталізатором якого може стати перша iPhone-розкладачка. Її реліз заплановано на вересень наступного року і, на думку експертів, вона здатна стати найбільшою інновацією Apple останніх років.

Відомий техноблогер MKBHD назвав базовий iPhone 17 найкращим телефоном Apple "за довгі роки" і мало не ідеальним смартфоном за свої гроші.

Поки журналісти діляться враженнями, інсайдери пишуть, що лінійка iPhone 18 майже не відрізнятиметься від iPhone 17. Суттэві зміни Apple приберегла на 2027 рік до 20-річчя iPhone.

Вас також можуть зацікавити новини: