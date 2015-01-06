Приватна американська компанія винайшла нову космічну технологію

Приватна американська компанія SpaceX готується запустити сьогодні до Міжнародної космічної станції ще один корабель, який має доправити на МКС понад дві тонни вантажу повідомляє Радіо Свобода.

SpaceX також сподівається посадити перший ступінь ракети на спеціальну платформу в океані, що дозволить багаторазове використання космічного корабля Falcon 9.

Читайте такожАстронавти МКС надрукували гайковий ключ за допомогою 3D-принтераДотепер перша ланка падала просто в океан. Для того, щоб «зловити» її під час падіння з висоти близько 240 кілометрів, платформа розташовуватиметься на відстані близько 320 кілометрів від узбережжя Флориди.

Мільярдер Елон Маск, який очолює компанію SpaceX, сказав, що не впевнений, чи ця спроба буде вдалою.