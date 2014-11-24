На МКС прибув новий екіпаж із першою італійською жінкою-космонавтом

Пілотований космічний корабель «Союз», який уночі стартував із космодрому Байконур у Казахстані, пристикувався до Міжнародної космічної станції в автоматичному режимі, передає Радіо Свобода.

На борту корабля перебував міжнародний екіпаж, який складався з росіянина Антона Шкаплерова, американця Террі Вертса і представниці Європейської космічної агенції Саманти Крістофоретті, яка стала першою за останні 13 років європейським астронавтом-жінкою.

Читайте такожНа російському сегменті МКС стався витік хладону - NASA

Таким чином, екіпаж МКС тимчасово зріс до шести людей – на станції залишаються росіяни Олександр Самокутяєв і Олена Сєрова, а також американець Баррі Вілмор.