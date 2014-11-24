На МКС прибув новий екіпаж із першою італійською жінкою-космонавтом
12:45, 24 листопада 2014Наука та IT
4 0
Екіпаж Міжнародної космічної станції тимчасово зріс до шести людей.
REUTERS
Пілотований космічний корабель «Союз», який уночі стартував із космодрому Байконур у Казахстані, пристикувався до Міжнародної космічної станції в автоматичному режимі, передає Радіо Свобода.
На борту корабля перебував міжнародний екіпаж, який складався з росіянина Антона Шкаплерова, американця Террі Вертса і представниці Європейської космічної агенції Саманти Крістофоретті, яка стала першою за останні 13 років європейським астронавтом-жінкою.
Читайте такожНа російському сегменті МКС стався витік хладону - NASA
Таким чином, екіпаж МКС тимчасово зріс до шести людей – на станції залишаються росіяни Олександр Самокутяєв і Олена Сєрова, а також американець Баррі Вілмор.
REUTERS
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter