Виявлено новий небезпечний для Android вірус

Наразі зловмисники активно тестують свою нову розробку - в майбутньому вона може стати серйозною загрозою для пристроїв на Android.

Експерти в галузі кібербезпеки виявили новий вірус для Android. Про це вони повідомили у блозі компанії Cisco. Вірус-злодій GPlayed дозволить кіберзлочинцям керувати гаджетом віддалено. Читайте такожСтала відома дата виходу нового Android Зазначається, що в оформленні небезпечної програми злочинці копіювали офіційний додаток Google Play. Після завантаження на екрані гаджета з'являється значок Google Play Marketplace. Так, кіберзлочинці могли самостійно заблокувати гаджет, а також використовувати його для дзвінків або надсилання повідомлень. Більш того, програма здатна викрасти платіжні дані. Як повідомляв УНІАН, компанія Google почала відмову від операційної системи Android на користь абсолютно нової Fuchsia OS.

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