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Стала відома дата відкриття першого тунелю Маска під Лос-Анджелесом

08:47, 22 жовтня 2018
Наука та IT
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Ілон Маск \ REUTERS

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Про це Маск написав у "Твіттері". За його словами, тунель «майже готовий».

Будівництвом мережі тунелів займається The Boring Company, заснована Маском в 2016 році. Пересуватися по артеріях тунелю автомобілі будуть на спеціальній платформі, яка на початку та завершенні поїздки буде підніматися з автомобілем на поверхню. Швидкість руху зможе досягати 200 км/год. Керує роботою інженер SpaceX Стів Девіс.

Ось так, за задумом Маска, буде працювати тунель.

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Теги: #Ілон Маск#тунель#Лос-Анджелес