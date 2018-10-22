Стала відома дата відкриття першого тунелю Маска під Лос-Анджелесом
08:47, 22 жовтня 2018Наука та IT
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Будівництвом мережі тунелів займається The Boring Company, заснована Маском в 2016 році.
Ілон Маск \ REUTERS
Засновник і глава SpaceX і Tesla Ілон Маск повідомив, що перший підземний тунель під Лос-Анджелесом буде відкрито 10 грудня.
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Про це Маск написав у "Твіттері". За його словами, тунель «майже готовий».
Будівництвом мережі тунелів займається The Boring Company, заснована Маском в 2016 році. Пересуватися по артеріях тунелю автомобілі будуть на спеціальній платформі, яка на початку та завершенні поїздки буде підніматися з автомобілем на поверхню. Швидкість руху зможе досягати 200 км/год. Керує роботою інженер SpaceX Стів Девіс.
Ось так, за задумом Маска, буде працювати тунель.
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