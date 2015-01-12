В Google Translate з'явиться функція синхронного перекладу

Google готується представити функцію синхронного перекладу мови в своєму додатку Google Translate для Android-пристроїв. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The New York Times. Очікується, що оновлення незабаром з'явиться в Google Play.

Додаток зможе розпізнавати мовлення на декількох мовах, а переклад зробить у текстовому вигляді. Як зазначає The Verge, подібна опція вже присутня в Google Translate, однак цього разу очікується, що переклад буде здійснюватися практично без затримок.

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У грудні минулого року компанія Microsoft представила аналогічну функцію в тестовому режимі для Skype Translator. Вона дозволяє синхронно перекладати мовлення під час голосових дзвінків. Поки що нововведення підтримує лише дві мови - іспанську та англійську.

Google планує представити сервіс автоматичного перекладу текстів на дорожніх знаках і вивісках. Користувач зможе дізнатися значення іншомовних написів за допомогою наведення камери на таблички. Подібна технологія вже реалізована в програмі Word Lens, що доступна для Android, iOS і окулярів доповненої реальності Google Glass. Раніше Google придбала компанію, відповідальну за розробку Word Lens, - Quest Visual. Перекладати написи також вміє додаток TextGrabber + Translator російської компанії ABBYY.