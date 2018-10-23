Newsweek: На Марсі може бути вдосталь кисню для деяких тварин

Потрібний для життєдіяльності газ може існувати під землею на червоній планеті.

На поверхні Марса навряд чи знайдеться багато кисню, щоб можна було дихати. Його незначні об’єми виникають, коли світло розбиває молекули вуглекислого газу. Але вчені вже давно вирішили, що цього навряд чи вистачить для підтримки життя.

Однак, під поверхнею Марса солоні водойми можуть містити достатню для цього кількість кисню, пише Newsweek. На думку вчених, його, вірогідно, вистачить для виживання мікробів чи навіть дрібних тварин, таких як морські губки. Щоб виявити, як багато необхідного для дихання газу можуть забезпечити солоні підземні водойми, команда вчених провела складні симуляції за умов різного тиску і температур. Крім того, вони намагалися визначити місця на планеті, де варто шукати підземний кисень.

Вчені дійшли висновку, що солоні водойми Марсу дійсно можуть містити достатню кількість газу. А найбільші його запаси, швидше за все, сконцентровані на полюсах планети.

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«Наша робота закликає повністю переглянути спосіб міркування про потенційне життя на Марсі і роль кисню. Адже мається на увазі, що якщо життя там колись й існувало, то воно обов’язково повинно було дихати киснем», - сказала автор дослідження і вчений NASA Влада Стаменкові.

«Ми потенційно можемо зрозуміти нинішню придатність для життя», - пояснила вона.

Втім, наявність солоних водойм з киснем під поверхнею Марса ще не означає, що життя на планеті дійсно існує чи існувало. Власне, лишається багато питань без відповіді про існування підземної рідкої води на сусідній планеті. Вчені досі не пояснили, як такі солоні водойми сформувалися. Не виключено, що вони надто солоні, щоб в них існували живі організми.