Програма Google Translate зможе робити усні переклади

Тепер додаток зможе автоматично розпізнавати усне мовлення і перекладати його, стверджують у компанії, передає ВВС Україна.

Оновлення, яке випустили в середу, також дозволяє перекладати письмовий текст за допомогою камери телефону.

Але один науковець каже, що застосунок не зможе зрозуміти складні лінгвістичні конструкції.

"Він може бути корисним для якихось базових речей. Наприклад, моя мама не говорить жодною іноземною мовою, але любить подорожувати, тож за його допомогою вона могла би не загубитися в чужому місті", - каже Аріана Боґейн, старший лектор іноземних мов з Нортумбрійського університету.

"Але програма ніколи не зможе відчути нюанси, культурні відсилання чи гумор", - вважає фахівець.

Раніше Google Translate могла перекладати сказані чи надруковані фрази і вимовляти їх. Але вона робила це фраза за фразою, а не в режимі реального часу.

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Крім того, користувачі програми можуть перекладати письмовий текст - причому для цього навіть не потрібен wi-fi.

"Програма Translate і раніше дозволяла сфотографувати текст на камеру телефона і перекласти його 36 мовами. Тепер ми виводимо цю можливість на новий рівень, який дозволить вам негайно перекласти текст", - заявили в Google.

"Просто наведіть камеру на знак або текст - і переклад з'явиться поверх нього на екрані, навіть якщо у вас немає інтернету чи іншого з'єднання".

За словами компанії, ця опція дозволяє перекладати з англійської на французьку, німецьку, російську, італійську, іспанську і португальську мови, а також навпаки.

В Google кажуть, що користувачі також можуть "натиснути на мікрофон, щоб перейти у режим голосового перекладу, натиснути на мікрофон ще раз - і Google Translate автоматично розпізнає, яка з двох мов зараз звучить".

В компанії заявили, що оновлення "на один крок наближає людей до того, щоб (їхній смартфон. - Ред.) перетворився на універсального перекладача, а у світі зникли мовні бар'єри".

Мовознавець Аріана Боґейн визнає, що програма корисна до туристів, але каже, що на таких заходах як саміт Євросоюзу її навряд чи будуть використовувати.

За її словами, онлайн-перекладачі передають лише загальний зміст сказаного, але "при такому перекладі багато і втрачається".

"Одне слово може мати різні значення залежно від контексту, і я не думаю, що інструменти для такого перекладу вже існують", - каже вона.

"Коли ми, викладачі, просимо студентів зробити переклад, то одразу помічаємо, хто використовував машинний переклад, бо там неприродні конструкції. Зміст більш-менш присутній, але багато втрачається", - каже вона.

"Навряд чи це зможе замінити 15 років навчання", - додає фахівець.

На ринку вже присутні інші програми для голосового перекладу, а минулого місяця таку функцію додав Skype.