Вчені винайшли черевики, які виробляють енергію при ходьбі

Німецькі вчені винайшли прилад, що вміщається в черевик та виробляє енергію при ходьбі. Ця енергія може бути використана для роботи невеликих електронних пристроїв, повідомляє Русская слуба BBC.

Сам пристрій складається з двох частин - перша частина виробляє енергію при зіткненні підошви з асфальтом, друга - при підйомі ноги.

За словами винахідників, такий же принцип може бути використаний для виробництва взуття зі шнурками, які здатні зав'язуватися самостійно, наприклад, для літніх людей.

Читайте такожВчені пообіцяли незабаром відкрити «другу Землю»

Подробиці винаходу були опубліковані в журналі "Сучасні матеріали та пристрої".

"Ми намагалися передати енергію за допомогою бездротового передавача сенсору. Один з додатків, з яким ми працювали - додаток для вуличної навігації. Для його роботи нам потрібен був працюючий сенсор, що вимірює прискорення та ширину кроку, щоб можна було обчислити пройдену відстань і напрям руху. Тобто цей сенсор дав нам можливість дізнатися, скільки було пройдено і в який бік. А тепер уявіть рятувальну команду, яка увійшла в будівлю і зникла там. Її маршрут можна буде простежити за допомогою такого сенсора", - розповідає один з винахідників Клевіс Юллі.