Американські IT-гіганти виплатять $415 мільйонів за змову

Apple, Google, Intel і Adobe домовилися виплатити 415 мільйонів доларів відступних по антимонопольній справі, яка тривала чотири роки. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Колективний позов було подано ще в 2011 році. Понад 64 тисячі співробітників чотирьох високотехнологічних компаній звинувачують своїх роботодавців в тому, що ті не дозволяли їм влаштовуватися в конкуруючі в фірми, що конкурують між собою, домовившись між собою про те, щоб не переманювати один у одного фахівців. Тоді позивачі вимагали від Apple, Google, Intel і Adobe виплатити їм 3 мільярди доларів компенсацій.

Минулого року суддя окружного суду США Люсі Ко відхилила попередню угоду про 324 мільйони доларів відступних, назвавши суму недостатньою.

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Якби компанії не домовилися з позивачами та програли справу, то сума збитку могла б скласти до 9 мільярдів доларів, відповідно до антимонопольного законодавства США, зазначає BBC News.

Основними документами для позивачів стало листування електронною поштою між топ-менеджерами технологічних компаній. Так, при підготовці позову було використано лист колишнього гендиректора Google Еріка Шмідта колишньому главі Apple Стіву Джобсу: у ньому говорилося, що працівника відділу кадрів Google, який намагався переманити співробітника Apple, буде звільнено.