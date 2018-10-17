Астронавт NASA вперше прокоментував аварію ракети "Союз"

За словами астронавта, те, що російська ракета відмовила вперше за багато років - нібито нормально, оскільки "не можна бути ідеальним весь час".

Американський астронавт Нік Хейг, який разом з російським колегою Олексієм Овчініним змушений був аварійно повернутися на Землю після відмови двигунів Союзу-ФГ, не проти знову полетіти на Міжнародну космічну станцію на російській ракеті.

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Про це він розповів на брифінгу, який транслював канал NASA, передає liga.net. "Я готовий летіти знову, коли з'явиться такий шанс. Ми всі - я, родина, друзі, колеги, - багато вклали в те, щоб цей політ відбувся, і ми розуміємо, наскільки це непроста справа. Вона не завжди супроводжується успіхом. Але ми прагнемо розширити межі нашого розуміння світу, літаючи в космос, і це варте ризиків", - сказав космонавт.

За словами Хейга, те, що вони зуміли повернутися на Землю живими і неушкодженими, показує, що система аварійного порятунку на "Союзі" є надійною.

Відповідаючи на питання, чого було більше в первинній реакції на відмову системи - страху, чи розчарування, Хейг сказав, що спочатку "було болісне усвідомлення - вау! - у нас відмовив прискорювач" в суміші з "дещицею сумнівів, що це сталося, тому що такого не було 35 років".

"Тепер потрібно дістатися додому", - згадав Хейг першу реакцію екіпажу на аварію. За його словами, найкраще, що в таких ситуаціях можна зробити - це зберігати спокій і робити те, чого тебе навчали.

"Ми проводили нескінченні тренування щодо вирішення таких ситуацій. Більшу частину останніх двох років я провів у Зоряному містечку в Росії, де на навчаннях нам доводилося вирішувати будь-які аварійні ситуації, які тільки можна уявити. Ми з Олексієм виробили відчуття команди, необхідне, щоб справлятися з подібними інцидентами", - сказав Хейг.

За його словами, їм пощастило, що капсула спускалася до Землі не так швидко, як могла при інших обставинах, і через це ніяких перепадів температури або інших параметрів вони не відчули.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня невдовзі після старту з космодрому Байконур на прискорювачі другої частини російської ракети Союз-ФГ", яка повинна була вивести на орбіту корабель Союз МС-10 з двома членами екіпажу для МКС, сталася аварія. Слідство встановило, що на ракеті був несправний клапан баку окислювача. Екіпаж з астронавта NASA Ніка Хейга і космонавта Роскосмосу Олексія Овчініна екстрено приземлився в рятувальній капсулі.