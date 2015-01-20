Google намагається зняти відповідальність з Москви за блокування каналу ТСН на YouTube

Вчора, 19 січня, телеканал «1+1» отримав листа від прес-служби представництва компанії Google в Україні, якій належить відеосервіс YouTube, щодо нещодавньої заяви каналу про блокування YouTube аккаунту ТСН.

Google Україна повідомила, що вимоги сепаратистів про блокування YouTube каналу ТСН задовольнив центральний офіс YouTubе, а московського офісу YouTube не існує.

Останнє не відповідає дійсності, адже офіс Google та YouTube знаходиться в Москві за адресою вул. Балчуг, 7, що загально відомо з офіційного листування з представниками компанії, а також з їх офіційного сайту.

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В свою чергу, Група «1+1 медіа» здивована та обурена тим фактом, що компанія Google вважає правомірним і задовольняє скарги, які надходять з території анексованого Росією Криму, який не визнаний світовим співтовариством, в тому числі Сполученими Штатами Америки, де розташовано центральний офіс компанії Google.

Також 1+1 медіа наголошує на тому, що YouTubе по суті сприяє застосуванню подвійних стандартів щодо скарг протерористичних організацій, які висувають претензії виключно до українських медіа та tsn.ua зокрема.

Довідка УНІАН. Канал ТСН на YouTube налічує більше 240 тисяч підписчиків і посідає перше місце за аудиторією серед новинних програм телеканалів України. Зараз відео ТСН також доступно на сайті tsn.ua