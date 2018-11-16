Вчені відкрили суперземлю біля найближчої до Сонця одиночної зірки

Астрономи відкрили екзопланету класу суперземель, розташовану лише за шість світлових років від нашої планети.

Екзопланета класу суперземель, що обертається навколо зірки Барнарда (найближчої до Сонця одиночної зірки, яка найшвидше рухається на нічному небі) і розташована за шість світлових років від нас, отримала назву Barnard's Star b (зірка Барнарда b).

Її маса перевищує земну приблизно в 3,2 рази; температура на поверхні Barnard's Star b — приблизно -170 градусів Цельсія: це робить планету не дуже вдалим кандидатом для пошуків позаземного життя, передає "Популярна механіка".

Міжнародна група вчених виявила екзопланету за допомогою величезного масиву даних, зібраного сімома передовими інструментами (у тому числі спектрографом Європейської південної обсерваторії HARPS) на телескопах в різних частинах світу і охоплює 20 років спостережень. Дослідники шукали найдрібніші зміни в спектрі випромінювання зірки, які могли б вказувати на коливання її траєкторії, викликані впливом гравітації великої кам'янистої планети. Ці ледь відчутні зміни — з використанням наявних наукових інструментів — можуть бути зареєстровані з великою точністю.

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«Після дуже ретельного аналізу ми на 99 відсотків впевнені, що планета там дійсно є, — зазначає провідний вчений дослідження Ігнація Рібас. — Втім, ми продовжимо спостерігати за зіркою, щоб відкинути можливі, але малоймовірні, природні коливання в зірковій яскравості, які б могли бути помилково прийняті за спричинені планетою».

Barnard's Star b - друга найближча до Сонця екзопланета. Першою вважається Проксима Центавра b, яка обертається навколо Проксими Центавра і розташована від нас приблизно за чотири світлові роки.

Barnard's Star b обертається навколо батьківської зірки за 233 дня, перебуваючи від неї не відстані, що складає лише 0,4 відсотка відстані, що розділяє Землю і Сонце. Незважаючи на це, екзопланета отримує лише два відсотки енергії, яку отримує наша планета від Сонця: таке розходження пов'язане з тим, що зірка Барнарда (як і Проксима Центавра) — червоний карлик (у порівнянні з такими зірками, як наше Сонце, червоні карлики відносно невеликі і холодні світила).

Раніше вчені заявляли, що концентрація кисню в дуже солоних водах під поверхнею Марса може бути достатньо високою для того, щоб там могли існувати аеробні мікроорганізми.