SpaceX відмовилася від оновлень другого ступеня ракети Falcon 9

Перед цим Ілон Маск розповів, що оновить другий ступінь Falcon 9 за зразком BFR.

Глава американської компанії SpaceX Ілон Маск повідомив про відмову від плану модернізувати другий ступінь ракети-носія Falcon 9.

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«Space X більше не планує змінювати другий ступінь Falcon 9 з метою його повторного використання. Замість цього прискорюємо розробку космічної транспортної системи BFR (Big Falcon Rocket). Новий дизайн дуже захоплюючий!» - написав він у "Твіттері". Маск уточнив, що дизайн BFR «радикально змінився», передає kommersant.

Перед цим Ілон Маск розповів, що оновить другий ступінь Falcon 9 за зразком BFR.

BFR – проект надважкої ракети-носія, здатної вивести на орбіту до 100 тонн корисного навантаження. Раніше Маск заявляв, що хоче почати програму колонізації Марсу в 2022 році. Для цього розробляється ракета-носій BFR висотою 106 м і діаметром 9 м.

У лютому з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида був проведений тестовий запуск ракети-носія Falcon Heavy. Метою запуску була доставка на геліоцентричну орбіту в напрямку Марса автомобіля Tesla Roadster Маска, а також книги письменника-фантаста Айзека Азімова і списку імен співробітників SpaceX.