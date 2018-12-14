На YouTube з'явилося найогидніше відео в мережі
Відеохостинг YouTube опублікував щорічне відео Rewind, у якому зібрані знакові меми, блогери та події року, що минає.
Читайте такожРолик з трендами 2018 року ставши другим за кількістю дизлайків в історії YouTube
Проте всього за тиждень відео YouTube Rewind 2018 зміг встановити антирекорд всього інтернету, отримавши 10 мільйонів дизлайків всього за тиждень – жодне відео сервісу раніше не змогло так швидко завоювати огиду у користувачів.
YouTube Rewind 2018 змістив на друге місце антирейтингу музичний кліп Джастіна Бібера на пісню Baby, що утримував лідерство останні 7 років з 9 мільйонами дизлайків, пише "Сегодня".
Незважаючи на величезну кількість негативних відгуків, ролик спромігся посісти перше місце в рейтингу "найкращих" відео YouTube, зібравши при цьому 122 мільйони переглядів. Правда, сподобалося воно всього 2,1 млн.
Чому YouTube Rewind потрапив у немилість і став ненависним відеороликом цього року? як зазначив The Verge, цього року Rewind замість веселого вірусного відео перетворився в звичайний промо-ролик для рекламодавців, що й стало причиною його провалу.