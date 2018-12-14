В Австралії розробили дронів-пастухів (відео)
12:29, 14 грудня 2018Наука та IT
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Безпілотні пастухи не страшаться ані снігу, ані дощу.
В Австралії розробили дрони, які з неба стежитимуть за вівцями.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Технології дісталися пасовищ. В Австралії розробили дрони, які з неба стежитимуть за вівцями. Переконують, що безпілотні пастухи не страшаться ані снігу, ані дощу.
Під час роботи гудять, мов бджоли, втім, не відлякують тварин.
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