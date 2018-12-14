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В Австралії розробили дронів-пастухів (відео)

12:29, 14 грудня 2018
Наука та IT
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Технології дісталися пасовищ. В Австралії розробили дрони, які з неба стежитимуть за вівцями. Переконують, що безпілотні пастухи не страшаться ані снігу, ані дощу.

Під час роботи гудять, мов бджоли, втім, не відлякують тварин. 

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Теги: #Австралія#дрони