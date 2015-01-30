Прибутки Google зросли, але не виправдали очікувань - BBC

Інтернет-гігант Google повідомив про прибуток в обсязі 4,76 млрд доларів, отриманий в четвертому кварталі 2014 року, повідомляє BBC Україна.

Це майже на 30% більше порівняно з аналогічним періодом роком раніше. Втім, доходи виявилися меншими, ніж очікувалося.

Google, як і інші американські компанії, постраждала від зміцнення долара США.

Читайте такожGoogle створила фільм про освоєння Місяця і його майбутню "колонізацію"

Фірма заявила, що її прибутки були б на 541 млн вищими, якби валютні курси були сприятливішими.

Вартість кліку - або сума, яку Google може стягнути з рекламодавців за розміщення реклами у своїй мережі - знизилася на 3% за квартал. Це свідчить про те, що Google досі насилу піднімає ціну на мобільну інтернет-рекламу.

За цими даними пильною стежать інвестори, які побоюються, що мобільний рекламний бізнес компанії виявиться не таким вдалим, як її інтернет-пошуковик. Це особливо непокоїть інвесторів з огляду на те, що користувачі дедалі частіше виходять в інтернет з мобільних пристроїв.