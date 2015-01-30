Шведська компанія імплантувала своїм співробітникам мікрочіпи (фото, відео)

У Швеції компанія, що розташована у високотехнологічному офісі Epicenter, вживила своїм працівникам мікрочіпи.

"Людям, які працюють в Epicenter, ..., просто потрібно потримати руку біля вхідних дверей, щоб увійти. Вони також можуть помахом руки управляти копіювальним пристроєм... З часом вони також зможуть заплатити за каву і бутерброди в кафе дотиком руки", - повідомляє Новое время з посиланням на The Telegraph.

Людям вживили крихітний чіп RFID (radio-frequency identification), розміром з рисове зерно, розроблений шведською компанією з біотехнологій. У день офіційного відкриття офісного центру, виконавчий директор компанії також імплантував собі такий чіп.

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"Сьогоднішній день дуже хаотичний - треба пам'ятати всі пін-коди та паролі. Не простіше було б просто торкнутися рукою? Це абсолютно природно", - підкреслив один зі співробітників компанії Ханнес Сйоблад.

Співробітники ставляться до такого нововведення по-різному: деякі чекають черги, щоб отримати мікрочіп, інші категорично не планують цього робити.