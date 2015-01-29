У Швеції помер шпигун СРСР часів "холодної війни"

Берглінг поступив на службу в SAPO в 1969 році. Він почав працювати в підрозділі, що займається спостереженням за радянськими дипломатами, і мав доступ до всіх досьє на співробітників радянського посольства. Крім того, він як офіцер запасу був сполучною ланкою між двома відомствами - міністерством оборони Швеції і контррозвідкою країни. Берглінга постійно відправляли у відрядження з місіями ООН - у тому числі в Ліван у 1972 році, де він контактував з резидентом ГРУ в Бейруті, передаючи секретні відомості, пише Дождь.

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У березні 1976 року Берглінг отримав нову посаду в SAPO і доступ до документів, де згадувалися завербовані Швецією громадяни СРСР. У спецслужбі стали підозрювати, що серед співробітників працює «кріт». Здав Берглінга співробітник КДБ Олег Гордієвський, який протягом декількох років співпрацював з MI6 та іншими розвідками країн Заходу.

Заарештували Берглінга тільки в 1979 році в Ізраїлі під час чергового відрядження на Близький Схід. Як пояснив в інтерв'ю газеті керував на той момент SAPO Олаф Фрастедт, у влади Швеції на той момент не було достатньої кількості доказів, щоб передати справу до суду.

У грудні 1979 року суд Стокгольма засудив Берглінга до довічного ув'язнення.

У 1987 році Берглингу і його дружині вдалося втекти від спостереження під час відпустки, яку йому дозволило керівництво в'язниці. Він втік на Аландські острови, де сховався в консульстві СРСР. Звідти він переправився в Фінляндію, де перетнув радянський кордон в багажнику автомобіля співробітника посольства СРСР.

Деякий час Берглінг жив у Москві, пізніше перебрався до Угорщини, знову повернувся до Москви, а під час розпаду Радянського Союзу виїхав до Лівану. У 1994 році подружжя добровільно повернулося до Швеції. Засуджений за шпигунство він провів у в'язниці три роки, і був помилуваний в 1997 році.