У британській армії з'явиться бригада для роботи з Facebook і Twitter

Головним завданням спеціального підрозділу, який отримав назву 77-а бригада буде ведення психологічних операцій в соціальних мережах і виявлення ненасильницьких методів ведення війн, повідомляє Новое время з посиланням на The Guardian.

Півторатисячна бригада почне роботу в квітні. Перевага при наборі фахівців буде віддаватися військовослужбовцям з журналістськими навичками і активним користувачам Facebook і Twitter.

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Влада Великобританії вважає, що в інформаційну еру при 24-годинній доступності новин, смартфонів і соціальних мереж, а також в умовах ведення гібридних воєн контент має фільтруватися. Рішення було прийнято з урахуванням досвіду бойових дій в Афганістані, анексії Росією українського Криму та активності Ісламської держави в Іраку та Сирії.

Такі підрозділи вже діють в арміях США та Ізраїлю.