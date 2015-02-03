У Великобританії відкрили неопублікований раніше текст Ньютона з викладенням невідомої теорії

Записи у блокноті Ньютон вів у 1661-1665 роках під час навчання у Кембриджському університеті повідомляє Lenta.ru із посиланням на видання Nature Plants.

Майбутній вчений відзначав спостереження, міркування та розповіді про різних дослідження в галузі математики, фізики і метафізики. Спадкоємці Ньютона вирішили, що блокнот не вартий публікації. У 1872 році його подарували Кембріджському університету. Вчені, що працюють з архівом, виявили (між записами з філософії та «електричного тяжіння») півсторінки тексту з думками Ньютона про те, як вода йде від коренів до листя дерев.

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Ньютон припустив, що світло вибиває частинки води (що надходить з коренів дерев нагору) з наповнених нею пор у рослинах. Сучасне пояснення спирається на капілярний механізм вертикального руху рідини та осмос.

Перший механізм передбачає, що у вузьких каналах завдяки явищу змочування рідина може підніматися нагору навіть всупереч дії сили тяжіння. Осмос передбачає одностороннє проникнення молекул речовини через мембрани із середовища з більшою концентрацією цієї речовини у середовище з меншою концентрацією.

Наукове пояснення вертикального переміщення рідини у рослинах отримало лише через 200 років. Незважаючи на те, що Ньютон не описав усіх деталей процесу, його міркування виявилися пророчими. Хоча наукова термінологія британського фізика відрізняється від сучасної, основний механізм руху води Ньютон описав вірно.

Ньютон відомий насамперед як автор трьох законів механіки, названих його ім'ям, першовідкривач закону всесвітнього тяжіння і як творець диференціального та інтегрального числення (одночасно із Готфрідом Лейбніцем).

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