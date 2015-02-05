У Чумацькому Шляху знаходяться сотні мільярдів позасонячних планет, схожих на Землю - вчені

Австралійські і датські астрономи припустили існування в Чумацькому Шляху сотень мільярдів позасонячних планет земного типу. Результати свого дослідження автори опублікували в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті Австралійського національного університету, пише Лента.ру.

У своїй роботі вчені використовували дані телескопа «Кеплер», призначеного для пошуку планет за межами Сонячної системи (екзопланет). Фахівці помітили, що, на їхню думку, космічна обсерваторія визначає за допомогою транзитного методу тільки екзопланети, що знаходяться недалеко від своїх зірок - поза зоною населеності, де, як правило, занадто жарко, щоб там могло виникнути життя.

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Для визначення знаходження екзопланет, які знаходяться на більш віддаленій відстані від своїх світил, учені вирішили застосувати модифіковане співвідношення Тіціуса-Боде. У класичному варіанті воно являє собою емпіричну формулу, яка приблизно зв'язує відстані між планетами і Сонцем.

В результаті застосування цього співвідношення виявилося, що в зоні населеності близько зірки типу Сонця може перебувати в середньому близько двох екзопланет земного типу, а всього таких планет у Чумацькому Шляху - кілька сотень мільярдів.

Як зазначають науковці, одним з основних наслідків знаходження екзопланети в зоні населеності є наявність на такій планеті рідкої води. Однак це не обов'язково повинно призводити до появи життя (у тому числі і розумною) поблизу зірки. Ймовірно, її можливій появі можуть перешкоджати інші фактори, які не враховані експертами.