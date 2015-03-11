Samsung збирається наростити виробництво смартфонів Galaxy
17:04, 11 березня 2015Наука та IT
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Південнокорейська компанія Samsung Electronics Co Ltd збільшила орієнтовний обсяг виробництва нового флагманського смартфона Galaxy у відповідь на позитивні ринкові відгуки.
Samsung Galaxy S5 / androidcentral.com
За даними джерел The Electronic Times, Samsung підвищила прогноз виробництва телефонів Galaxy S6 і Galaxy S6 edge на квітень з 7 млн до 8 млн. Березневий орієнтир зберігся на рівні 5 млн, повідомляє Росбалт за інформацією Reuters.
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Південнокорейська компанія показала нові гаджети, з якими пов'язує надії на відновлення зростання виручки від продажів смартфонів, в перший день весни на виставці в Барселоні. Їх продаж стартує у 20 країнах 10 квітня.
Пристрої отримали позитивні відгуки за оновлений дизайн і різні технологічні вдосконалення, і в результаті деякі експерти підвищили прогнози поставок смартфонів Samsung в нинішньому році.
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