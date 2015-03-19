Литовська компанія розробила "розумні туфлі"

Компанія Ishuu Technologies із Вільнюса збирає через краудфандинговий майданчик Indiegogo гроші на випуск розумних туфель, поверхня яких зроблена за технологією електронного чорнила (e-Ink). Згідно з інформацією на сторінці компанії на Indiegogo, туфлі коштуватимуть від 150 до 500 доларів, передає Lenta.ru.

Поверхня з «електронних чорнил» дозволяє власникові підібрати під настрій будь-який чорно-білий візерунок на поверхню взуття. Для підключення до смартфону туфлі використовують радіозв'язок Bluetooth, відповідна електронна начинка вбудована в підошву.

Читайте також14 найбільш очікуваних технологій і гаджетів 2015 року.

Ishuu збирається продавати жіночі туфлі Volvorii Timeless за ціною 500 доларів за пару, але через Indiegogo можна зробити попереднє замовлення за ціною від 150 доларів за пару. За даними сайту Indiegogo, литовська компанія збирається залучити за 25 днів 50 тисяч доларів, однак поки що отримала лише 770 доларів.

Згідно з інформацією на сайті, литовська компанія розраховує виграти конкурс Louis Vuitton Prize для молодих дизайнерів модного одягу і аксесуарів з головним призом у 300 тисяч євро. Для перемоги в цьому конкурсі компанія випустила прототип, а тепер за допомогою Indiegogo вона збирається налагодити виробництво і продаж розумного взуття - згідно з інформацією на сторінці проекту на краудфандинговому майданчику, перші поставки заплановані на грудень 2015 р.

Читайте такожNike випустить кросівки з автоматичними шнурками з "Назад у майбутнє-2"

Технологію «електронного чорнила» розробили для електронних книг, однак вона також використовується в годинниках і смартфонах. Основна особливість чорно-білих екранів e-Ink - низьке енергоспоживання: електрика потрібна тільки коли зображення на екрані змінюється.