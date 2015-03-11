У Китаї вже продають підробки під Apple Watch

Вже через добу після презентації Apple на китайському електронному ринку Huaqiangbei в Шенжені з'явилися підробки під Apple Watch. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання The Daily Mail.

Моделі, що імітують американський пристрій, називаються D Watch і Ai Watch та коштують від 250 до 500 юанів (від 40 до 80 доларів). Судячи з рекламних зображень, D Watch підтримує роботу з флеш-картами microSD.

За свідченням CNN Money, підроблені годинники також пропонують в інтернет-магазинах Китаю. Пристрій працює під управлінням однієї з версій Android, але має інтерфейс, схожий той, що має Apple Watch.

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Підробки з'явилися у продажу менше ніж через 24 години після конференції Apple, на якій були оголошені ціни й терміни поставки Apple Watch. Справжні годинники коштуватимуть від 350 до 17 тисяч доларів.

Оригінальні пристрої здатні стежити за фізичною активністю господаря, повідомляти про повідомлення й дзвінки, які приходять на смартфон. Також власник Apple Watch може використовувати голосового помічника Siri і розмовляти з іншим власником годинника. У продажу гаджет з'явиться 24 квітня.