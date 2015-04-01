Хештег #SaveATR увійшов до топу українського Twitter

Станом на 00:15 1 квітня він розташовувався на другому місці.

З 1 квітня ATR може припинити мовлення. Це відбудеться в тому випадку, якщо телеканалу не вдасться до кінця поточного місяця зареєструватися як ЗМІ згідно з російським законодавством.

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Телекомпанія кілька разів подавала документи у Роскомнагляд, але їх повертали назад з різних причин. Аналогічні труднощі відчувають інші ЗМІ, що входять до медіахолдингу ATR - дитячий кримськотатарський телеканал Lale, FM-радіостанції «Мейдан» та «Лидер», а також інтернет-видання «15 минут».