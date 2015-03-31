Чекаючи на гетто: кримські татари прийшли підтримати канал ATR в останній день мовлення

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, люди йдуть з кримськотатарськими прапорами. «Ми прийшли сюди, щоб просто бути поруч», - кажуть телеглядачі.

У ці хвилини на ATR відбувається прес-конференція, присвячена можливому витісненню телеканалу з ефіру. Перед в'їздом на територію чергує машина поліції.

З 1 квітня ATR може припинити мовлення. Це відбудеться в тому разі, якщо телеканалу не вдасться до кінця поточного місяця зареєструватися в якості ЗМІ згідно російському законодавству.

Читайте такожВідмова в реєстрації каналу ATR порушує Декларацію ООН про права корінних народів - МеджлісТелекомпанія кілька разів подавала документи в Роскомнагляд, але їх повертали назад з різних причин. Аналогічні труднощі мають інші ЗМІ, що входять до медіа-холдингу ATR - дитячий кримськотатарський телеканал Lale, FM-радіостанції «Мейдан» і «Лідер», а також інтернет-видання «15 минут».

За словами гендиректора каналу Ельдари Іслямової - Роскомнадзор кожен раз "бракує" заяву з надуманих підстав, цитує її Крим.Реалії.

"Один раз це було пов'язано з тим, що ми сплатили держмито не на ті рахунки. Нібито інформацію на сайті вони вчасно не оновили, тому ми заплатили за старим. Ми заново оплатили. Потім, нібито, нотаріус не так оформив копії. Завірили ці копії. Потім, нібито, деякі наші ЗМІ, наприклад, такі як "Мейдан", повторюють назви інших ЗМІ. Ми довели, що це не так - у них "Майдан", а у нас "Мейдан". Останній раз нам прийшла інформація, що нібито ті дані, які містяться в установчих документах, у заяві не відповідають інформації, яка є в Держреєстрі. Довели, що відповідає", - говорить Іслямова.

За її словами, на місцеву владу в холдингу майже вже не залишається ніякої надії.

Журналіст і член ради кримських татар у Москві Айдер Муждабаєв вважає, що з припиненням мовлення ATR кримськотатарська спільнота виявиться загнаною у інформаційне гетто:

"Мені здається, формальна причина закриття каналу не має ніякого значення. Мають значення якісь інші причини, які не мають стосунку ні до закону, ні до ліцензування", - говорить він.