25 тисяч незадоволених користувачів судяться з Facebook через "масове стеження"

Соціальна мережа Facebook судиться з 25 тисячами користувачів, які подали колективний позов із звинуваченням соцмережі в порушенні європейських законів про конфіденційність. Перші слухання пройдуть в четвер у Відні, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Ініціював судовий розгляд австрійський борець за захист особистих даних Макс Шремс, незадоволений тим, як Facebook збирає та передає дані.

Позов був поданий проти європейської штаб-квартири Facebook в Дубліні, де зареєстровані всі акаунти користувачів за межами США та Канади.

Facebook поки не давав жодних коментарів з приводу позову. Серед тих, хто звернувся до суду, понад 900 британських користувачів.

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Згідно із заявою позивачів, закони про недоторканність приватного життя порушуються, оскільки соцмережа стежить за тим, коли користувачі натискають кнопку "Мені подобається".

Шремс, випускник юридичного факультету, хоче покласти край тому, що він називає масовим стеженням з боку соціальної мережі.

Він також стверджує, що компанія співпрацювала з системою стеження Prism, запущеною Агентством національної безпеки США у 2007 році.

"По суті ми просимо Facebook, щоб він зупинив масове стеження і прийняв зрозумілу людям політику конфіденційності, а також зупинив збір даних про осіб, які навіть не є користувачами соцмережі", - заявив 27-річний Шремс в інтерв'ю агентству Франс прес.

"У позові є ціла низка пунктів, і ми сподіваємося виграти по кожному з них, щоб ця справа стала знаковим розглядом проти американських компаній, які збирають дані", - додав він.

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Позивачі вимагають компенсацію в розмірі 500 євро (539 доларів) кожному.

За словами Шремса, Facebook вважає, що справу не може бути прийнято до розгляду в рамках австрійських законів.