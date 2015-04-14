Комета Чурюмова-Герасименко не має магнітного поля

Таке твердження оприлюднили вчені, передає Бі-бі-сі. Проби зонда спростовують теорію про роль магнетизму у виникненні космічних тел.

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В ході свого спуску на комету в 2014 році зонд переслав на Землю цінну інформацію, яка і допомогла вченим виявити дефіцит магнітного поля.

Між тим, "Розетта" продовжує обертатися навколо 67/Р, посилаючи астрономам всі нові дані.