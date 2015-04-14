Комета Чурюмова-Герасименко не має магнітного поля
17:33, 14 квітня 2015Наука та IT
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На комету 67/Р Чурюмова-Герасименко, куди в минулому році сів зонд "Філи" з космічного апарату "Розетта", не виявлено магнітне поле.
Зонд переслав на Землю цінну інформацію / ESA
Таке твердження оприлюднили вчені, передає Бі-бі-сі. Проби зонда спростовують теорію про роль магнетизму у виникненні космічних тел.
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В ході свого спуску на комету в 2014 році зонд переслав на Землю цінну інформацію, яка і допомогла вченим виявити дефіцит магнітного поля.
Між тим, "Розетта" продовжує обертатися навколо 67/Р, посилаючи астрономам всі нові дані.
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