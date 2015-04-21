В рейтингу використання технологій Україна знаходиться на 71 місці

Як йдеться на сайті організації, Глобальний звіт з інформаційних технологій-2015 описує останні зміни Індексу мережевої готовності "оцінює фактори, політику та інститути, які дозволяють країні повною мірою використовувати інформаційні та комунікаційні технології в цілях підвищення конкурентоспроможності та добробуту", пише "Новий час".

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Згідно зі свіжим Індексом мережевої готовності, десятка країн з найбільш ефективним використанням інформаційних технологій виглядає так:

1. Сінгапур

2. Фінляндія

3. Швеція

4. Нідерланди

5. Норвегія

6. Швейцарія

7. США

8. Великобританія

9. Люксембург

10. Японія

Примітно, що Україна в цьому рейтингу знаходиться на 71 позиції, а сусідні країни зайняли більш високі позиції: Молдова - 68, Румунія - 63, Словаччина - 59, Угорщина - 53, Польща - 50.