В рейтингу використання технологій Україна знаходиться на 71 місці
Аналітики Світового економічного форуму оприлюднили доповідь про розвиток інформаційного суспільства в країнах світу - Глобальний звіт з інформаційних технологій-2015.
Як йдеться на сайті організації, Глобальний звіт з інформаційних технологій-2015 описує останні зміни Індексу мережевої готовності "оцінює фактори, політику та інститути, які дозволяють країні повною мірою використовувати інформаційні та комунікаційні технології в цілях підвищення конкурентоспроможності та добробуту", пише "Новий час".
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Згідно зі свіжим Індексом мережевої готовності, десятка країн з найбільш ефективним використанням інформаційних технологій виглядає так:
1. Сінгапур
2. Фінляндія
3. Швеція
4. Нідерланди
5. Норвегія
6. Швейцарія
7. США
8. Великобританія
9. Люксембург
10. Японія
Примітно, що Україна в цьому рейтингу знаходиться на 71 позиції, а сусідні країни зайняли більш високі позиції: Молдова - 68, Румунія - 63, Словаччина - 59, Угорщина - 53, Польща - 50.