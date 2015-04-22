Атомний годинник встановив новий рекорд точності

В сучасних атомних годинниках лазери утримують атоми у висячому положенні,і уповільнюють їх рух, так що вони охолоджуються до температури, близької до абсолютного нуля, пише РИА Новости.

Також випромінювання лазерів змушує електрони атомів переходити між енергетичними рівнями. В основі роботи годинника лежить реєстрація цих переходів, їх точність залежить від того, наскільки точно вдається виміряти частоту переходів.

Друга ключова якість атомного годинника - стабільність. Вона визначається тим, наскільки збігаються проміжки часу між самими переходами. Стабільність, зокрема, визначає, як довго потрібно працювати годиннику, щоб досягти потрібної точності.

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Друге ключове якість атомних годин - стабільність. Вона визначається тим, наскільки збігаються проміжки часу між самими переходами. Стабільність, зокрема, визначає, як довго потрібно працювати години, щоб досягти потрібної точності.

На початку минулого року група фізиків під керівництвом Чуна Йе з Національного інституту стандартів і технологій США в Боулдері представила світу нову модель атомного годинника, який почне запізнюватися або поспішати на одну секунду лише через 5 мільярдів років після його запуску, що стало новим абсолютним рекордом точності.