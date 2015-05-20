США запускають випробувальний багаторазовий космічний корабель

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Це вже четвертий політ цього апарата, що здійснюється в умовах значної секретності. Військово-повітряні сили США, які здійснюють запуски, не повідомляють, коли він має повернутися на Землю. Попередній його політ протривав майже 675 днів.

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Космічний корабель до певної міри нагадує попередні американські апарати багаторазового використання, відомі як «шатли», але значно менший. Крім військового виміру, він, як вважають, має довести нові здатності технологій таких кораблів після того, як програма «шатлів» була закрита. Зокрема, як повідомляють, запланована його наступна версія, X-37C, має бути більшою і матиме місце для шести астронавтів.