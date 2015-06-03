Адронний колайдер запрацює з рекордною швидкістю

У середу Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) починає перші за два роки експерименти з зіштовхнення елементарних частинок.

Нові зіштовхнення відбудуться на більш високих швидкостях, ніж під час першого періоду роботи адронного коллайдера з 2010 по 2013 рік, повідомляє BBC Україна.

Читайте такожВчені після дворічної перерви запустили Великий адронний колайдер

Це може допомогти фізикам знайти ознаки нових наукових явищ.

Прискорювач, розташований на глибині 100 м під сільською місцевістю на кордоні між Францією і Швейцарією, вже провів тестове зіштовхування частинок з енергією 13 трлн електрон-вольт.

При першому запуску машини ця величина досягала 8 Тев.

При запуску з подвоєною енергією вчені сподіваються зазирнути за межі Стандартної моделі.

Вчені планують вперше виявити так звані суперсиметричні частинки, або глюіно. Якщо вони з'являться в колайдері, це стане першим безпосереднім емпіричним підтвердженням існування "темної матерії", яка теоретично передбачена у рамках прийнятої зараз науковим співтовариством моделі всесвіту.

Стандартна модель фізики описує 17 субатомних частинок, у тому числі 12 ферміонів і 5 бозонів, останній з яких, бозон Хіггса, виявили під час попереднього запуску колайдера у 2012 році.

"Протягом наступних кількох місяців частота зіткнень значно зросте, тому до середини літа у нас буде достатньо даних, щоб почати розвивати новий грунт у пошуках нової фізики за межами Стандартної моделі", - розповів BBC News Ден Тові, професор фізики елементарних частинок з британського Університету Шеффілда.