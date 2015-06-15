Airbus створить 900 супутників, аби забезпечити інтернет-доступ у будь-якій точці світу
18:39, 15 червня 2015Наука та IT
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Європейський аерокосмічний гігант Airbus забезпечив собі контракт на створення найбільшої космічної мережі в світі.
REUTERS
Концерн повинен буде створити 900 малих орбітальних супутників для компанії OneWeb, яка займається наданням послуг доступу в інтернет у важкодоступних районах, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Як повідомляє кореспондент Бі-бі-сі, підприємствам Airbus доведеться працювати в нечуваному раніше темпі та монтувати по одному супутнику кожні кілька днів.
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Він назвав проект OneWeb безпрецедентно амбітним та дорогим. Його мета полягає в тому, щоб забезпечити телефонний зв'язок і доступ до інтернету в будь-якій точці світу.
Однак, додає кореспондент, попередні подібні проекти луснули через украй високу вартість.
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