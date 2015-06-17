Гігабайт за кілька секунд: у Південній Кореї запускають рекордно швидку бездротову мережу

Робота системи Giga-LTE заснована на об'єднанні технологій LTE і Wi-Fi. Стверджується, що пропускна здатність такого гібридного з'єднання може досягати 1,17 Гбіт/с.

Для порівняння: найбільш передові мобільні мережі LTE Advanced теоретично здатні забезпечувати швидкість до 450 Мбіт/с, але на практиці цей показник значно нижчий, повідомляє 3dnews.ru.

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KT оперує в Кореї приблизно 200 000 базових станцій LTE і приблизно 140 000 хотспотів Wi-Fi. Таким чином, компанія розраховує, послуга Giga-LTE буде доступна більшості жителів країни.

Відзначається, що в мережі Giga-LTE абоненти зможуть завантажувати фільми в форматі ультрависокої роздільної здатності (UHD) розміром у 18 Гбайт всього за дві з гаком хвилини. А на скачування музичної збірки розміром 3 Гбайт піде всього 20 секунд.

Вже з наступного тижня скористатися системою Giga-LTE зможуть власники флагманських смартфонів Samsung Galaxy S6 і S6 Edge (після оновлення). Протягом наступних місяців сервіс стане доступний і на інших мобільних пристроях.