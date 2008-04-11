Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що Україні невигідно створювати повний цикл виробництва ядерного палива на своїй території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві.

За його словами, «Україна має всі технічні можливості для створення повного циклу», зокрема для збагачення урану, але технологічно це доволі складно, а економічно потребує чималих коштів.

Тому, зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, на сьогодні збагачення урану для українських атомних електростанцій краще здійснювати за межами держави, оскільки ця технологічна операція містить багато ризиків, зокрема екологічних.

Довідка УНІАН. Зараз монопольним постачальником ядерного палива для українських АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ». 2010 року закінчується термін дії довгострокового контракту на постачання свіжого ядерного палива, укладеного між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ».

30 березня 2007 року «Енергоатом» і американська Westinghouse підписали контракт на постачання ядерного палива з 2011 року. Контракт передбачає постачання ядерного палива виробництва американської компанії для реакторів ВВЕР-1000 українських АЕС протягом 2011-2015 років для забезпечення щорічного планового перезавантаження не менш як трьох енергоблоків.