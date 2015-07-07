Microsoft запланувала випуск конкурента Apple music

Крім нього компанія збирається трансформувати і Xbox Videо, яке тепер буде називатися Movies & TV. Таку заяву було зроблено в офіційному блозі компанії, передає DT.UA. Музичний сервіс Groove дозволить користувачам отримати доступ до улюблених музичних треків з допомогою будь-якого пристрою, на якому встановлена Windows 10.

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У ньому передбачена навігація за допомогою мишки, клавіатури і сенсорного управління, якщо мова йде про гаджети з тачскріном.

Крім того, компанія планує запустити і сховище музики OneDrive, куди користувачі зможуть завантажити будь-які файли, в тому числі і ті, які були отримані з iTunes, а потім прослуховувати їх з будь-якого пристрою. Компанія пропонує спеціальну преміум версію Groove, вартістю $9,99 в місяць або $99 на рік. Її використання не буде перериватися рекламою і вона дозволить отримати доступ до Windows Store, в якому зберігається понад 40 млн треків.

Раніше повідомлялося, що використання Windows 10 буде доступна в якості безкоштовного оновлення для користувачів Windows 8.1. Windows 7 і Windows Phone 8.1.