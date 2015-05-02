Microsoft представила сервіс для оцінки статі та віку за фото
03:14, 02 травня 2015Наука та IT
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Компанія Microsoft представила сервіс How-Old.net, який дозволяє приблизно оцінити вік і стать людини за фотографією.
Сервіс дозволяє приблизно оцінити вік і стать людини за фото / How-Old.net
Щоб скористатися сервісом, користувач на сайті How-Old.net повинен або завантажити фотографію, або зняти нову, пише Лента.ру.
Додаток протягом декількох секунд аналізує знімок і видає свою оцінку статі і віку людини. Якщо на знімку зафіксовані кілька осіб, то сервіс розпізнає всі особи на фото.
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Користувачі відзначають, що інструмент не завжди працює коректно — наприклад, змінює результати залежно від виразу обличчя або освітлення і нерідко помиляється з визначенням статі.
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