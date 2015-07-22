Apple не виправдала очікування аналітиків - BBC

Таким чином, за останні три місяці компанія заробила 10,7 мільярда доларів, повідомляє BBC Україна.

Втім, як передають, це менше, ніж очікували аналітики.

Після цього оголошення акції компанії різко впали на ринку.

"У нас був дивовижний квартал", - попри усе наголосив керівник корпорації Тім Кук.

Однією з причин, що створили труднощі для Apple, її представники називають зміцнення долара - через це прибутки від продажів продукції за межами США дещо похитнулися.

Читайте такожApple збільшила частку на світовому ринку смартфонів до 92%

Основним джерелом успіху компанії все ще залишається мобільний телефон iPhone. Порівняно з тим самим періодом минулого року прибутки від його продажів зросли на майже 60%.

Втім, за словами головного фінансового директора Луки Маестрі, продажі годинників Apple Watch з моменту запуску у квітні перевищили внутрішні очікування компанії.

Звіт про прибутки Apple оголосили на тлі повідомлення про проблеми із роботою App Store, Apple Music, iTunes Store та деяких інших сервісів по всьому світу.