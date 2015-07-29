Літаючий борд від Lexus офіційно представлять 5 серпня (відео)
15:46, 29 липня 2015Наука та IT
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У червні цього року компанія Lexus заявила про те, що створила справжній літаючий борд, який використовує магнітну левітацію для того, щоб пересуватися, "зависаючи" в повітрі.
Тепер же компанія заявила про те, що офіційно представить свою розробку публіці 5 серпня. Інформація про це з'явилася у виданні The Verge.
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В основі роботи ховерборда лежить магнітна левітація з рідкими напівпровідниками азоту, які охолоджують магніт і створюють спеціальне тертя при русі, створення якого раніше вважалося неможливим, передає ZN.UA.
Ховерборд став втіленням літаючої дошки Марті Макфлая з фільму "Назад у майбутнє 2".
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