Літаючий борд від Lexus офіційно представлять 5 серпня (відео)

Тепер же компанія заявила про те, що офіційно представить свою розробку публіці 5 серпня. Інформація про це з'явилася у виданні The Verge.

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В основі роботи ховерборда лежить магнітна левітація з рідкими напівпровідниками азоту, які охолоджують магніт і створюють спеціальне тертя при русі, створення якого раніше вважалося неможливим, передає ZN.UA.

Ховерборд став втіленням літаючої дошки Марті Макфлая з фільму "Назад у майбутнє 2".