У Південній Кореї створили перший "розумний" годинник для незрячих (фото)

Він отримав назву Dot і передає користувачеві інформацію з використанням шрифту Брайля, передає ZN.UA з посиланням на ubergizmo.com.

На годиннику може відображатися одночасно чотири символи по шість точок у кожному з частотою оновлення від 1 до 100 за секунду, залежно від рівня підготовки людини.

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На думку творців, це дозволить зберегти приватність повідомлень для незрячих людей.

Якщо розробники зможуть зібрати мільйон доларів для другого етапу фінансування, годинник можна буде придбати у США вже в грудні за ціною 300 доларів.

Раніше УНІАН повідомляв, що армія Китаю заборонила своїм військовослужбовцям використовувати "розумні" годинники та інші високотехнологічні гаджети через побоювання, що їхній власник може бути відстежений за допомогою сучасних технологій.